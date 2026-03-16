FOOTBALL CAMP ATHLETICA CETILAR | IL PRIMO CAMP 18-25 ANNI PER CHI VUOLE FARE IL GRANDE SALTO

Athletica Cetilar di Pisa, il centro di performance del gruppo Pharmanutra, ha annunciato il primo Football Camp dedicato ai giovani tra i 18 e i 25 anni. L'iniziativa si svolgerà dal 18 al 25 giugno e si rivolge a calciatori che desiderano migliorare le proprie capacità e prepararsi al salto nel calcio professionistico. L’evento mira a offrire un’opportunità di crescita e formazione in un contesto dedicato.

Athletica Cetilar di Pisa, il performance center del gruppo Pharmanutra, organizza il primo Football Camp per lo sviluppo totale dei calciatori dai 18 ai 25 anni. In questa età si concentrano le ambizioni dei ragazzi per sviluppare al massimo le proprie capacità: ecco allora il primo Camp dedicato in cui si lavorerà su tutti gli aspetti della prestazione: preparazione atletica per far leva sui propri punti di forza, prevenzione infortuni per rinforzare i punti deboli, tecniche di corsa per una gestione efficiente delle energie e mental training per mantenere concentrazione, lucidità e serenità per tutto il tempo che serve in campo. Il Camp avrà un taglio non solo di allenamento, ma anche educativo, per responsabilizzare e rendere consapevoli i calciatori in merito a tutto quello che fa la differenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Si terrà in via Copparo, con bambini da 7 a 12 anni. Summer Camp dal 15 giugnoNon c’è solo la prima squadra nei pensieri dell’Ars et Labor, che a partire dal 15 giugno varerà il Ferrara Calcio Summer Camp. Noctis Camp: il letto che diventa divanoÈ il pomeriggio del 11 marzo 2026 quando Noctis presenta ufficialmente Camp, un sistema modulare che dissolve i confini tra zona notte e soggiorno. Aggiornamenti e notizie su FOOTBALL CAMP Atletica Cetilar Performer Center. Nuovo centro di medicina sportiva punto di riferimento per gli atletiUn nuovo centro di eccellenza inaugurato in città. Si tratta dell’Athletica Cetilar Performance Center, dedicato alla medicina sportiva, preparazione atletica, fisioterapica, mental training e ... lanazione.it VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, il 2026 inizia con un training camp a Pisa dal 7 al 12 dicembreIl 2026 della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè prende già forma. La formazione italiana è pronta a dare il via ufficiale alla nuova stagione con il Training Camp Cetilar® Nutrition, in programma dal ... msn.com