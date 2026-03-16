Il governatore della Lombardia ha dichiarato che la regione si è distinta alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, definendola come una “medaglia d’oro”. Dopo la conclusione dell’evento, ha sottolineato che in Lombardia, chi ha un sogno, può realizzarlo, lasciando intendere un forte legame tra le Olimpiadi e le opportunità per i cittadini.

Milano, 16 marzo 2026 – " La Lombardia è stata medaglia d'oro". All’indomani della c hiusura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 per il governatore lombardo Attilio Fontana è tempo di bilanci. E il numero uno di Palazzo Lombardia non nasconde la sua soddisfazione per l’avventura ai Giochi che, dal suo punto di vista, è “ stata un successo”. Olimpiadi 2026, Fontana: "Ottimo evento nonostante le cornacchie" Certo, negli anni non sono mancate le difficoltà: “In questi sette anni di organizzazione si sono presentate innumerevoli questioni da risolvere – ha ammesso Fontana su Instagram -. Le abbiamo affrontate tutte, una per una, con spirito di cooperazione e per il bene dell'evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontana e le Olimpiadi: “Lombardia da medaglia d’oro. Se hai un sogno qui puoi realizzarlo”

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