Il governatore ha affermato che, secondo un avvocato, la riforma è necessaria e ha invitato a non lasciarsi strumentalizzare. Ha commentato che il tifo da stadio ha influenzato il risultato del referendum e ha ricordato che negli anni la proposta della riforma è stata avanzata sia dai partiti di sinistra sia da sostenitori del No. Ha sottolineato che alcuni politici hanno anteposto l'opportunismo politico al bene della riforma.

«Il tifo da stadio ha prevalso anche per questo referendum». Ma «chi ha un po' di memoria, sa che negli anni questa riforma è stata proposta sia dai partiti di sinistra che da tanti paladini del No» che oggi mettono l'opportunismo politico davanti al bene della riforma». A una settimana dal referendum per la conferma della riforma costituzionale della giustizia, è il presidente della Regione Attilio Fontana a lanciare il suo appello con un video pubblicato sui social, invita a votare per le modifiche volute da ministro Nordio e già approvate dal parlamento. E asicura di farlo «anche da avvocato che per tanti anni ha frequentato le aule dei tribunali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fontana: "Da avvocato dico che questa riforma è necessaria: non fatevi strumentalizzare"

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