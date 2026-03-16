Focus Sud e Futuri | oltre il mare i patrimoni per la continuità dell’offerta turistica

Focus Sud e Futuri analizza come i patrimoni culturali e ambientali possano sostenere la continuità dell’offerta turistica nel territorio. Si propone di avviare un confronto sul turismo sostenibile, con l’obiettivo di attrarre visitatori tutto l’anno e di esplorare nuove strategie per lo sviluppo locale. Il testo invita a riflettere sulle risorse disponibili e sulla loro valorizzazione.

Stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori dodici mesi l’anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio. Si comincia il 19 marzo alle ore 10, con i saluti del sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone e l’apertura dei lavori del presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti. Nella prima parte della mattinata si discute di “Opportunità e sfide legate alla destagionalizzazione turistica”, con la moderazione dalla giornalista del TgLa7 Flavia Fratello. Tra i relatori l’assessore regionale Eulalia Micheli e il direttore di CalabriaLive Santo Strati. Nel pomeriggio spazio alla “Calabria da raccontare”, con la partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi e del regista Mimmo Calopresti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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