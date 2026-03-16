FOCUS – SPORT | Paolo De Laurentiis Il futuro del nuoto italiano Ceccon e la nuova Formula 1

Paolo De Laurentiis, capo redattore della sezione sport vari del Corriere dello Sport e specialista di nuoto e sport olimpici, analizza le recenti novità nel mondo delle discipline acquatiche italiane. Nel suo focus, si parla delle prospettive del nuoto nazionale, delle performance di alcuni atleti e delle innovazioni legate alla nuova Formula 1. La sua analisi si concentra sui fatti più recenti e sulle tendenze emergenti nel settore.

FOCUS con Paolo De Laurentiis, capo redattore per la sezione sport vari del Corriere dello Sport e grande esperto di nuoto e sport olimpici. In questa intervista analizziamo: il momento del nuoto italiano le aspettative per gli Europei il talento di Thomas Ceccon e delle nuove generazioni il tema del ricambio generazionale nel nuoto azzurro e uno sguardo alla nuova stagione di Formula 1 appena iniziata. Paolo De Laurentiis racconta anche il suo percorso personale: dalla passione per il nuoto agonistico agli anni nel giornalismo sportivo, con l’eredità di una grande figura della televisione italiana come Gianfranco De Laurentiis. Un dialogo tra analisi tecnica, storie sportive e prospettive future dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – SPORT | Paolo De Laurentiis. Il futuro del nuoto italiano, Ceccon e la nuova Formula 1 Articoli correlati FOCUS – NUOTO | Marco Pedoja: l’uomo che ha costruito Martinenghi e il futuro dell’ItaliaFrancesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro Marco Pedoja racconta dall’interno una delle storie più... Leggi anche: Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri FOCUS - SPORT | Paolo De Laurentiis. Il futuro del nuoto italiano, Ceccon e la nuova Formula 1