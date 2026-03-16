Flotilla Salis in partenza per Cuba | Partiamo per solidarietà

Ilaria Salis sta per partire per Cuba con una nuova flottiglia, con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto dagli Stati Uniti sull’isola. La spedizione è stata annunciata come un gesto di solidarietà e si prepara a intraprendere il viaggio in mare. La partenza è prevista nei prossimi giorni.

Ilaria Salis è pronta a partire per Cuba con la nuova flotilla, che si propone di rompere il blocco navale Usa sull'isola. L'iniziativa si inserisce nel quadro del Nuestra América Convoy, una mobilitazione internazionale e internazionalista di solidarietà con Cuba, alla quale prenderanno parte organizzazioni e attivisti da tutto il mondo: per l'Italia, oltre a Salis, dovrebbe partecipare anche Mimmo Lucano, ma la sua presenza non è stata confermata. La partenza delle imbarcazioni è prevista del Messico entro questa settimana. “La missione ha lo scopo di portare medicinali e aiuti umanitari al popolo cubano, duramente colpito dalle gravi conseguenze dell'embargo imposto dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, Salis in partenza per Cuba: “Partiamo per solidarietà” Articoli correlati Salis sale sulla Flotilla: destinazione CubaDopo l’impresa alla volta di Gaza, l’eurodeputata antifa tenta l’azione dimostrativa per rompere il blocco navale contro L’Avana imposto dagli Usa. Leggi anche: Ilaria Salis salperà con la flotilla: destinazione Cuba Altri aggiornamenti su Flotilla Salis in partenza per Cuba... Temi più discussi: Salis sale sulla Flotilla: destinazione Cuba; La Flotilla senza flotta. Gli attivisti vanno a Cuba... in aereo; Torna la Flotilla, Ilaria Salis si imbarca per Cuba: Sfidiamo l'embargo infame degli Stati Uniti, con me anche Mimmo Lucano; Da Gaza all’Avana, Greta torna sulla Flotilla: Il mondo si schieri per Cuba. La solidarietà può fermare Trump e Netanyahu. Ilaria Salis in partenza domani per Cuba con la carovana 'Nuestra America'L'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis parteciperà alla missione umanitaria Let Cuba Breathe, promossa dall'associazione italiana Aicec. (ANSA) ... ansa.it Ilaria Salis e il viaggio per Cuba con la nuova Flotilla: ecco quanto costaL'eurodeputata Ilaria Salis ha annunciato la nuova missione verso Cuba per infrangere collettivamente il bloqueo. Ecco quanto costa. newsmondo.it A COSENZA INCONTRO SULLA FLOTILLA VERSO GAZA Giovedì 19 marzo alla Base di via Macallè un confronto pubblico con l’attivista Tony La Piccirella della Global Sumud Flotilla e i coordinamenti calabresi per la Palestina https://www.calabriainchieste.it - facebook.com facebook Due giorni strada per strada per vincere il referendum e per presentare “Flotilla, un viaggio per Gaza”. Milano, Brescia, Padova, Firenze. Tante persone che continuano a credere alla necessità della pace. La guerra è stata pienamente normalizzata. Dobbiamo x.com