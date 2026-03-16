Flop Milan la Lazio vince e frantuma i sogni Scudetto Diavolo stai attento dietro …

Il Milan di Massimiliano Allegri è stato sconfitto 0-1 dall Lazio allo stadio 'Olimpico'. Il gol decisivo è stato segnato da Gustav Isaksen al 26° minuto. La vittoria permette alla Lazio di ottenere tre punti e di rafforzare la propria posizione in classifica. L'Inter, grazie a questa vittoria, ha ampliato il vantaggio a otto punti sulla squadra rossonera.

Missione fallita, senza se e senza ma: il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro l'ottima Lazio di Maurizio Sarri e anziché accorciare a 5 punti la distanza con la vetta della classifica occupata dall'Inter, è scivolato a 8 lunghezze. Inevitabilmente sembrano sfumare i sogni Scudetto: difficile pensare di recuperarle in sole 9 giornate da qui alla fine del campionato. Il Milan si è trovato di fronte la miglior Lazio della stagione, seppur in formazione largamente rimaneggiata, sospinta dal suo pubblico, tornato allo stadio per la prima volta dopo molto tempo. Ciò, però, non deve giustificare la prestazione molle dei rossoneri di Allegri: un flop senza attenuanti nella partita più importante della stagione, quella che avrebbe riaperto tutti i giochi per il titolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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