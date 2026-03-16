Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival

Firenze ospita il Bright Festival, un evento di tre giorni dedicato alla creatività digitale e all’arte immersiva. Durante questa manifestazione si esplorano le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore culturale e si presentano nuove frontiere artistiche. La città si trasforma così in un punto di riferimento per professionisti e appassionati interessati alle innovazioni tecnologiche nel mondo dell’arte.

Tre giorni dedicati alla creatività digitale, all’arte immersiva e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla cultura. Dal 17 al 19 aprile torna a Firenze il Bright Festival, evento internazionale che mette in dialogo arte, tecnologia e innovazione attraverso installazioni interattive, momenti di formazione e spettacoli audiovisivi. Il festival si svolgerà tra Stazione Leopolda, The Social Hub e Innovation Center di Fondazione CR Firenze, trasformando per tre giorni la città in uno spazio aperto alle nuove forme di espressione digitale. Cuore dell’evento saranno le installazioni immersive e l’arte digitale ospitate alla Stazione Leopolda, dove il pubblico potrà attraversare ambienti interattivi e opere audiovisive che esplorano il rapporto tra luce, suono, spazio e tecnologie emergenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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