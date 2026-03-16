A Firenze, un uomo di 51 anni è stato arrestato dopo aver commesso sette furti in un supermercato di via Canova. Durante uno di questi episodi, ha minacciato un cliente con un coltello e ha mostrato di essere in possesso di un'arma da taglio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e all’arresto.

Un arresto per furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi a Firenze. Un cittadino italiano di 51 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che gli investigatori hanno ricostruito sette furti commessi tra luglio 2024 e agosto 2025 presso un noto supermercato di via Canova. L’uomo, già destinatario di un daspo urbano per la stessa area, avrebbe violato più volte il provvedimento, minacciando anche un cliente con un coltello. L’indagato è stato associato presso la casa circondariale di Firenze. Le indagini della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, arrestato per i furti in via Canova: minacciò un cliente con un coltello, chi è

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