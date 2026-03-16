Fiorentina Inter dove vederla | Sky o DAZN?

La partita tra Fiorentina e Inter si svolge domenica 22 marzo alle 20:45, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. La sfida si può seguire su Sky o DAZN, due piattaforme di streaming e televisione che trasmettono l'evento. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del campionato e sarà visibile secondo le modalità di distribuzione di questi due servizi.

Fiorentina Inter dove vederla. La sfida tra Fiorentina e Inter, valida per la 30^ giornata di Serie A 202526, è in programma domenica 22 marzo alle ore 20:45. Il match rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del turno di campionato e vedrà le due squadre affrontarsi allo stadio Artemio Franchi in una gara importante per la classifica e per gli obiettivi stagionali. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali di Sky. I tifosi potranno seguire l’incontro attraverso l’app di DAZN disponibile su smart TV oppure in streaming tramite diversi dispositivi, tra cui computer, smartphone e tablet. La visione sarà possibile anche tramite le piattaforme Sky Go e NOW TV per gli utenti abilitati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Inter Napoli dove vederla: Sky o DAZN?

Inter-Fiorentina, il gol di Sucic allo Sky Sport Skill

Contenuti utili per approfondire Fiorentina Inter

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming; Biglietti Fiorentina-Inter: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN; La presentazione della 29^ giornata di Serie A.

Oggi in TV, la 29^ giornata di Serie A finisce con Cremonese-Fiorentina: dove vederlaNon mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2026. Si conclude la 29^ giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Fiorentina-Inter, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streamingFiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 ... fcinter1908.it

GdS - Mkhitaryan atteso dagli esami: le sensazioni verso Fiorentina- #Inter x.com

Le condizioni di Mkhitaryan saranno valutate in vista di Fiorentina-Inter - facebook.com facebook