Stasera la Fiorentina affronta la Cremonese in una partita considerata decisiva per entrambe le squadre. Kean dovrebbe scendere in campo, mentre l’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, prepara le sue soluzioni tattiche e strategiche per cercare di sorprendere gli avversari. La sfida si presenta come una delle più importanti della stagione, con le formazioni pronte a darsi battaglia.

E' uno specialista nelle salvezze impossibili, Davide Nicola. E stasera, contro la Fiorentina, metterà in campo tutto il suo arsenale di alchimie, tattiche e psicologiche, per raggiungere una nuova impresa con la Cremonese. Paolo Vanoli non ha esperienze dirette in materia, ma ha un vantaggio sul collega dell'altra panchina: è l'allenatore della Fiorentina. Che non può e non deve perdere la partita di stasera (ore 20,45, diretta Dazn) allo stadio Zini. Considerata la "partita dell'anno" anche se dovesse arrivare, e ce lo auguriamo tutti, un'eventuale finale in Conference. Battere la Cremonese in casa sua significherebbe lasciarla dietro di 4 punti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina a Cremona: partita dell’anno da vincere. Kean dovrebbe giocare. Occhio alle alchimie di Nicola. Formazioni

Articoli correlati

Leggi anche: Fiorentina: Kean convocato per Cremona. Può giocare. Escluso invece Fortini (lombalgia). La lista di Vanoli

Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per la Conference, ma potrebbe giocare a CremonaFIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina.

Fiorentina Cremonese 1-0: GOL KEAN al 92’ : RETROCESSIONE EVITATA ALL’ULTIMO RESPIRO

Una selezione di notizie su Fiorentina a Cremona partita dell'anno...

Temi più discussi: Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezza; Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La Fiorentina attende Kean, chance per la trasferta contro la Cremonese: oggi il verdetto; Forza Cremo, mister Vanoli non viene a Cremona per pareggiare, quindi ... avanti tutta e batti la sua Fiorentina.

Amoruso: La Fiorentina ha molto da perdere a Cremona. Deve fare la partitaLorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a RTV38 nel corso di Viola parlando dell'attuale situazione in casa viola in vista dello scontro salvezza di domani contro ... firenzeviola.it

Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezzaVanoli dovrebbe mandare in campo Piccoli dal 1' e tenersi Kean in panchina in vista del secondo tempo. Al seguito dei viola i tifosi non residenti in Toscana ... lanazione.it

La Badia Fiorentina (Abbazia di Santa Maria Assunta) è uno dei più antichi e significativi complessi monastici di Firenze, fondato nel 978 in via del Proconsolo. Nota per il suo campanile esagonale del 1330 e il Chiostro degli Aranci, è oggi sede della Fraternit - facebook.com facebook

Aglietti sul momento della #Fiorentina e la situazione #Kean x.com