Finita tra Mariavittoria e Tommaso del GF ma la famiglia di lui non c’entra il papà | Le voglio bene

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sarebbero lasciati, secondo fonti vicine ai due, ma la famiglia di lui ha dichiarato di voler bene a lei. Non ci sarebbero tensioni tra la donna e la famiglia dell’ex compagno, contrariamente a quanto si era ipotizzato. La relazione tra i due non sarebbe più attiva, ma non ci sarebbero motivazioni di natura familiare alla base della fine.

Sarebbe finita tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi ma le indiscrezioni secondo le quali tra la dottoressa ed del grande Fratello e la famiglia dell’ex compagno non correrebbe buon sangue non corrisponderebbero al vero. A separarli sono stati motivi diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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