Finisce in un dirupo | uomo soccorso in elicottero poi malore anche per la figlia

Un uomo è scivolato in un dirupo mentre raccoglieva ortaggi insieme alla figlia, riportando una contusione toracica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno recuperato con un elicottero. Dopo il salvataggio, anche la figlia ha manifestato un malore e è stata assistita dai sanitari. La situazione è sotto controllo e le operazioni di assistenza sono in corso.

Un uomo è scivolato in un dirupo mentre raccoglieva ortaggi in compagnia della figlia, riportando una contusione toracica. È successo ieri pomeriggio, domenica 15 marzo, intorno alle 13:40 nel comune di Lastra a Signa. Sul posto si sono recati i tecnici della Stazione Monte Falterona del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, allertati dal Tecnico di Centrale Operativa, assieme ad un infermiere, che ha effettuato un primo triage e ha allertato l’elisoccorso regionale Pegaso 1 per il trasporto in ospedale. Nel mentre, i soccorritori hanno eseguito manovre di corda per trasportare l'uomo in una zona pianeggiante, idonea alle operazioni di recupero dell’infortunato con verricello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi: soccorso. Malore per la figlia che era con luiLastra a Signa (Firenze), 15 marzo 2026 – Paura nella giornata di domenica in una zona di campagna piuttosto impervia nel comune di Lastra a Signa. Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore. Aggiornamenti e notizie su Finisce in un dirupo uomo soccorso in... Temi più discussi: Tragedia nel Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati; Perde il controllo della moto e finisce in un dirupo; Scivola in moto lungo l'Apecchiese: 47enne aretino finisce in un dirupo; Tragico incidente a Montecorice: auto finisce in un dirupo, muore una coppia di giovani. Auto finisce in un dirupo dopo incidente: muore coppia di fidanzati nel SalernitanoTragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen ... ilmattino.it Auto in un dirupo nel salernitano, le vite spezzate di Maria e Michele: quella visita in guardia medica prima dell'incidenteUn volo nel vuoto di quasi 200 metri, giù dalla strada provinciale 267, in Cilento, a strapiombo sul mare delle Ripe Rosse, dopo aver sfondato una ringhiera di protezione. È ... ilmattino.it La corsa Champions finisce qui Sono 2 i motivi, non facciamo molto per meritarcelo... ma a scanso di equivoci ci danneggiano continuamente per essere certi di lasciarci di nuovo fuori dalla Champions. TESTA ALLA COPPA, UNICO OBIETTIVO RIMASTO! - facebook.com facebook 75’ | Occasione per il Como: il tiro di Baturina finisce alto #ASRoma #ComoRoma 1-1 x.com