Carlo Petrillo, ritenuto referente del clan Belforte, è stato arrestato a Roma dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti. Era ricercato per traffico di droga e latitanza e ora si trova in custodia in Italia. La sua cattura si è concretizzata a Fiumicino, chiudendo così il suo periodo di latitanza.

È stato arrestato e portato in carcere un esponente di spicco del clan camorristico “Belforte”, espulso dagli Stati Uniti e giunto oggi in Italia. L’uomo, Carlo Petrillo, era ricercato per traffico illecito di cocaina e aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2017, dopo una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. L’operazione è stata coordinata dalla Procura Generale di Napoli e ha visto la collaborazione tra forze dell’ordine italiane e statunitensi. Le indagini e la cattura negli Stati Uniti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la lunga latitanza di Carlo Petrillo si è conclusa grazie a una complessa attività investigativa internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finisce a Fiumicino la latitanza del boss di Caserta: Carlo Petrillo espulso dagli USA e arrestato in Italia

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