L’Argentina ha annunciato con rammarico l’annullamento della Finalissima contro la Spagna, esprimendo disappunto per la decisione. La federazione argentina ha dichiarato di aver accettato l’idea senza obiezioni, ma la partita non si svolgerà come previsto. La notizia è arrivata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali, lasciando spazio a interpretazioni sulla cancellazione dell’evento.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il racconto Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Finalissima annullata, l’AFA non ci sta: «Profondo rammarico. L’Argentina ha accettato l’idea senza obiezioni»

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