Finale amara per la Tezenis | Rimini conquista la Coppa Italia LNP

La Tezenis Verona ha perso la finale della Coppa Italia LNP contro la Dole Rimini, che ha vinto con il punteggio di 77-58 al Palasport Flaminio di Rimini. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha preso il comando nella seconda metà, lasciando i biancoblù senza possibilità di recupero. La sfida si è giocata domenica sera, con la Dole che ha avuto la meglio sui rivali.

Al Palasport Flaminio, nella serata di domenica, i ragazzi di coach Ramagli non sono riusciti a restare agganciati ai padroni di casa della Dole nella seconda parte della sfida e hanno visto così sfumare il trofeo La Coppa Italia LNP è sfuggita dalle mani della Tezenis Verona, che domenica sera è uscita sconfitta 77-58 dal Palasport Flaminio di Rimini contro i padroni di casa della Dole, al termine di una partita che l'ha visto cedere il passo nella seconda parte. Sospinti dal proprio pubblico, i romagnoli sono riusciti a piazzare l'allungo decisico negli ultimi due quarti e ad aggiudicarsi il trofeo. La Scaligera ora tornerà in campo domenica per la trentunesima giornata di campionato, che alle ore 18 la metterà di fronte a Livorno al Pala Agsm Aim. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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