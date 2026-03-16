filiere corte e sostenibili il gruppo grigi cresce tra green e acquisizioni

Il gruppo Grigi, attivo nei settori allevamenti e rivendite agrarie, opera da oltre 70 anni. Recentemente ha ampliato la propria presenza con nuove acquisizioni e si concentra su filiere corte e sostenibili. La società si dedica alla produzione e distribuzione di prodotti agricoli, puntando a rafforzare la propria posizione nel settore e a promuovere pratiche più green.

IL GRUPPO Grigi, operativo nei settori allevamenti e rivendite agrarie, da oltre 70 anni alimenta il benessere delle persone. Un’azienda nata nel 1952 a Bastia Umbra, sotto il nome di Mangimificio 3G dei fratelli Giovanni e Giuseppe Grigi, ma è agli inizi degli anni ’80, quando i fratelli Luciano e Marco (figli di Giuseppe) subentrano alla guida dell’attività, che comincia il percorso di trasformazione del business da un progetto fatto di lavoro quotidiano, relazioni dirette con gli agricoltori, fiducia reciproca e rispetto per la filiera. Da allora il gruppo è cresciuto in maniera esponenziale consolidando, negli anni Duemila, la propria... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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