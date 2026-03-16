Feyenoord Ajax tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme…

Il match tra Feyenoord e Ajax si avvicina rapidamente, rappresentando uno dei momenti più attesi della stagione in Eredivisie. A Rotterdam, tra tifosi e addetti ai lavori, si percepisce un’atmosfera di tensione mentre si preparano all’evento. Entrambe le squadre sono pronte, ma alcune voci interne parlano di preoccupazioni tra i giocatori dell’Ajax. La sfida si avvicina e il clima resta carico di aspettative.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme… Articoli correlati Feyenoord in crisi: i numeri confermano le difficoltà, Sauer lancia l'allarmeIn una fase delicata per il club di Rotterdam, il Feyenoord affronta un periodo contrassegnato da risultati negativi e da una crescente pressione. Separazione carriere: Costa lancia l’allarme, “Voto cruciale perEnrico Costa, esponente di Forza Italia, ha tenuto a Parma una conferenza stampa per promuovere il "Sì al referendum sulla separazione delle carriere... Ajax vs Feyenoord Live Scores | 2025-26 Eredivisie Round 16