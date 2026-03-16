Festival diffuso di peripezie urbane torna a Padova Irruzioni 2026

Dal 25 al 28 marzo 2026, a Padova si svolge la decima edizione di IRRUZIONI, un festival diffuso che coinvolge artisti di diverse discipline come poesia, musica e teatro. L’evento è organizzato dall’Associazione Voyager e trasforma vari spazi della città in un palcoscenico per performance e installazioni artistiche. Durante i quattro giorni, le strade e i luoghi pubblici si animano con spettacoli e interventi culturali.

Attraversa strade e teatri, librerie e fiumi, incrina l’abitudine e rimette in movimento la città. È in questo spazio, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, che prende forma la decima edizione di IRRUZIONI – festival diffuso di peripezie urbane. Irruzioni attraverserà Padova dal 25 al 28 marzo con il suo carico di spettacoli, dialoghi, performance, cortei acquei, concerti e pratiche collettive.Tema di quest’anno è FINZIONE, specchio deformante che a volte protegge, altre inganna (gli altri o sé stessi), ma che può anche aprire possibilità di conoscenza, aiutare ad affrontare il presente, interrogare il passato, immaginare il futuro.In un tempo in cui realtà e narrazione si sovrappongono continuamente, la finzione non è soltanto evasione, ma dispositivo critico: uno strumento attraverso cui leggere il mondo e, forse, riscriverlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: L’Università di Padova per un 8 marzo diffuso, ecco tutte le iniziative in programma a marzo 2026 Torna in città il festival "Mozart@Padova, un viaggio musicale"Padova si prepara ad accogliere anche quest’anno il festival “Mozart@Padova, un viaggio musicale”.