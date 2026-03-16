Feste sotto i portici con botti finali e all' indomani bottiglie vuote e sporcizia ovunque

A Macherio, nelle feste organizzate sotto i portici, si sono sentiti i botti finali e il giorno dopo è stato ritrovato un’ampia quantità di bottiglie vuote e sporcizia sparsa nell’area dell’ex lavatoio, che viene spesso utilizzata come spazio per le celebrazioni. La situazione si ripete frequentemente, lasciando dietro di sé segni evidenti di quanto accaduto durante le serate di festa.

La zona dell’ex lavatoio trasformata in area festa e all’indomani sporcizia ovunque. Succede a Macherio. Il fatto è stato denunciato sui social, sulla pagina Facebook “Sei de Maché se.” dove un utente – che ha preferito raccontare il fatto in forma anonima temendo ripercussioni – ha spiegato quanto ormai da tempo succede in zona. Raccogliendo la conferma e la solidarietà di altre persone che vivono in quella parte di Macherio. I portici di vicolo Vignolo sono diventati il luogo di ritrovo serale di numerosi ragazzini. Nulla di nuovo e soprattutto nulla di male. Il problema, per chi ha denunciato il fatto, è che i residenti non riescono più a riposare e quando i ragazzi finiscono di divertirsi lasciano sotto i portici i resti delle loro serate alcoliche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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