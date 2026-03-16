Festa Spal con 6mila tifosi Ora il primato è possibile

La Spal ha disputato una partita davanti a 6.326 tifosi, un numero che molte squadre di serie B non riescono a raggiungere. La squadra ha vinto 2-1 contro il Mezzolara, conquistando tre punti fondamentali. Con questa vittoria, la squadra ha riaperto la possibilità di raggiungere il primo posto della classifica, che garantisce la promozione diretta.

Missione compiuta. Davanti a 6.326 spettatori, un dato che diverse società faticano a raggiungere in serie B, la Spal supera 2-1 il Mezzolara e riapre definitivamente la corsa al primo posto che significa promozione diretta. La squadra di Parlato domina il primo tempo segnando due reti, poi la capolista accorcia le distanze prima dell’intervallo, senza però riuscire a rimettere in equilibrio l’incontro nella ripresa. Mister Parlato cambia due titolari rispetto al match col Solarolo: a centrocampo Prezzabile viene preferito a Malivojevic (e Cozzari), mentre al centro dell’attacco Moretti prende il posto di Piccioni. Trascinata dal boato degli oltre 6mila del Mazza, la Spal parte fortissimo e sblocca il risultato dopo una manciata di minuti: dribbling secco in area di Carbonaro su Chmangui, che lo sgambetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa Spal con 6mila tifosi. Ora il primato è possibile Articoli correlati Spal, ultimo treno per il primato. A Comacchio un derby per sperareEspugnare lo stadio Raibosola per restare in scia alla capolista Mezzolara e onorare nel miglior modo possibile la memoria di Nicolas Giani,... Leggi anche: Bergamo corre: oltre 6mila runners tra mezza maratona e 10 km. Festa serale con l’Urban Trail - Podi, foto e il video della partenza