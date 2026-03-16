Le principali case automobilistiche come Ferrari, Lamborghini e Porsche stanno puntando sulle vetture ibride plug-in ad alte prestazioni. Queste auto combinano motori tradizionali e sistemi di ricarica esterni, offrendo potenze elevate e una guida sostenibile. La tendenza riguarda modelli di punta, destinati a cambiare il panorama delle sportive di alta gamma. La scelta tecnica si traduce in nuove possibilità di performance, anche se comporta alcune criticità.

Sempre più case si affidano a motori ibridi ricaricabili per le proprie sportive di punta. Una scelta tecnica che apre a frontiere prestazionali inedite, pur non senza controindicazioni. Ecco come sono fatte e perché risultano una delle scelte più diffuse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, Lamborghini, Porsche: le ibride plug-in ad altissime prestazioni

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