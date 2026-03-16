Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto mentre si trovava sotto una palazzina. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti e munizioni. L’arresto è avvenuto in un'area urbana della città. La polizia ha portato a termine il fermo e sequestrato le sostanze e le munizioni trovate.

Tarantini Time Quotidiano Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. L’arresto è avvenuto nel corso del fine settimana durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. I militari dell’Arma, impegnati in un pattugliamento in città, hanno notato il giovane fermo sotto una palazzina. Alla vista della pattuglia il 21enne avrebbe tentato di allontanarsi velocemente nelle vie limitrofe, comportamento che ha insospettito i carabinieri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fermato sotto una palazzina con droga e munizioni: arrestato 21enne

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