FC 26 SBC ICONA FUT Birthday | Cha Bum-kun 91 – La leggenda coreana

La versione FUT Birthday di Cha Bum-kun è una delle carte più complete e fisiche disponibili in questa promo. La leggenda coreana, che ha compiuto 91 anni, è riconosciuta come una delle figure più iconiche del calcio asiatico. La sua presenza in questa edizione speciale di FIFA Ultimate Team attira l’attenzione di molti appassionati che cercano un attaccante potente e resistente.

Se stai cercando una forza della natura per il tuo attacco, la versione FUT Birthday di Cha Bum-kun è una delle carte più complete e fisiche di questa promo. Con l’upgrade alle doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole), Cha non è più solo un corridore potente, ma diventa un attaccante totale capace di segnare in ogni modo. Analisi della Carta: Potenza e Velocità. Questa carta è un carro armato. Con 92 di velocità e ben 90 di fisico, Cha Bum-kun è uno dei pochi attaccanti che può reggere il confronto fisico con i difensori centrali più forti (come Van Dijk) senza perdere l’equilibrio. OVR: 91 (ATT, AD).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Velocità 92, Fisico 90, Dribbling 90, Tiro 90. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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