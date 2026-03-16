FC 26 Guanto di Sfida 13 | Pioggia di 86+ EVO e Grealish 5 5!

Da imiglioridififa.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo “Guanto di Sfida definitivo” è stato presentato, caratterizzato da un premio di 86+ e dalla presenza di EVO e Grealish, entrambi valutati 55. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati, grazie alla sua ricchezza e alle caratteristiche che lo distinguono dai precedenti. L’evento si è svolto con grande partecipazione, creando un forte interesse tra i fan.

Il nuovo “Guanto di sfida definitivo” è arrivato e, diciamocelo, è probabilmente uno dei più ricchi di sempre. Non solo pacchetti pesanti, ma anche Jack Grealish FUT Birthday e ben due consumabili EVO pronti da riscattare. Perché non puoi saltarlo (Highlights). Jack Grealish 87 (Gratis): Un esterno con doppia 5 stelle (Skill e Piede debole) regalato semplicemente segnando in 6 partite.. Doppia Evoluzione: Ottieni ben due consumabili EVO (uno segnando in 3 gare, l’altro vincendone 4) per potenziare i tuoi talenti.. Pacchetti “Pack Opener”: Se completi il “Turno perfetto” e i bonus, ti porti a casa un 10x 86+, un 5x 87+ e un Player Pick 88+ garantito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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© Imiglioridififa.com - FC 26 Guanto di Sfida 13: Pioggia di 86+, EVO e Grealish 5/5!

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