Favara accoglie la delegazione di Saarlouis | cinque giorni di incontri per rafforzare il gemellaggio

Da oggi e fino a venerdì, Favara riceve una delegazione di Saarlouis, composta da amministratori locali guidati dal sindaco Marc Speicher e da rappresentanti delle associazioni degli italiani in Germania. La visita durerà cinque giorni e prevede incontri ufficiali tra le due città, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di gemellaggio esistente. La delegazione tedesca sarà accolta nelle diverse strutture della città.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra le due comunità, grazie anche al lavoro portato avanti negli anni insieme all’associazione Italiani in Europa. A guidare la delegazione delle associazioni sarà Giacomo Santalucia, punto di riferimento per molti compaesani che vivono e lavorano nel Paese tedesco. Secondo Giuseppe Arnone, promotore dell’iniziativa, il gemellaggio rappresenta una tappa importante nel percorso di relazioni costruito nel tempo tra Favara e Saarlouis. Un legame che affonda le radici nei valori comuni e nella presenza della comunità italiana all’estero, che ha contribuito a creare un ponte stabile tra le due realtà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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