Fattore Vitinha | entra segna un super gol e si regala il secondo +3 di fila al fanta

Vitinha, attaccante del Genoa, è entrato in campo e ha segnato un gol spettacolare durante la partita contro l'Hellas. Con questo, ha raggiunto il suo quinto centro in campionato. Inoltre, si è procurato un secondo gol personale, contribuendo a portare il Genoa a tre vittorie consecutive in fantasy. La sua presenza in campo si è fatta notare per l’impatto immediato.

Ingresso in campo al 59', gol al 60': questo il sontuoso impatto di Vitinha in un Verona-Genoa bloccato su uno scialbo 0-0 prima del suo subentro. Protagonista con una perla da circa 30 metri, l'ex Marsiglia, nato il 15 marzo del 2000, ha quindi potuto festeggiare il proprio compleanno nel miglior modo concedendosi un "autoregalo" di non poco conto. Reduce da un gol da subentrato anche nello scorso match contro la Roma, il portoghese si sta rilevando una vera e propria arma tattica pure a gara in corso. Attualmente a quota cinque centri in campionato - di cui ultimi due di fila -, l'attaccante pare totalmente rivitalizzato dalla cura De Rossi, come da lui stesso ammesso: "Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Sicuramente mi ritrovo in uno stato mentale migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fattore Vitinha: entra, segna un super gol e si regala il secondo +3 di fila al fanta Articoli correlati Eroico Neres, regala la Supercoppa al Napoli ed entra nella storia: è solo il secondo a riuscirciLa rinascita di un Napoli in difficoltà, messo a duro a prova dagli infortuni, sta passando dai piedi di David Neres. Pagelle Verona Genoa: Vitinha entra e decide, Ostigard blinda il successo. Montipò ha colpe sui gol VOTIMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Pagelle Verona Genoa: Vitinha entra e decide, Ostigard blinda il... Aggiornamenti e notizie su Fattore Vitinha Fattore Vitinha: entra, segna un super gol e si regala il secondo +3 di fila al fantaQuinto centro in campionato per l'attaccante del Genoa, che contro l'Hellas, nel giorno del suo compleanno, ha realizzato una rete a 60 secondi dall'ingresso in campo ... msn.com Il Genoa sbanca Verona (2.0) ed ipoteca la salvezza. Vitinha entra e segna ancora ancora.(Verona,15.3.26) – Il Genoa sbanca il Bentegodi vincendo per 2-0, conquista il secondo successo consecutivo ed incamera tre punti fondamentali per la salvezza. A risolvere la gara ci pensa ancora un ... ligurianotizie.it