Fatto gravissimo Italia atterrano militari Usa ed è bufera

In Sicilia, due elicotteri militari statunitensi sono atterrati nel Parco delle Madonie, un’area naturale protetta e riconosciuta come Unesco Global Geopark. La notizia ha suscitato una forte reazione, con polemiche crescenti tra le istituzioni e la popolazione locale. L’evento ha generato discussioni pubbliche e critiche riguardo alla presenza militare in zone di grande valore ambientale.

In Sicilia è scoppiata una polemica dopo l’atterraggio di due elicotteri militari statunitensi all’interno del Parco delle Madonie, area naturale protetta riconosciuta come Unesco Global Geopark. L’episodio ha innescato richieste di chiarimento sul piano politico e istituzionale, con il Movimento 5 Stelle che sollecita una comunicazione urgente da parte del governo regionale guidato da Renato Schifani. Secondo le informazioni riportate da Palermo Today, i velivoli sono atterrati in località Piano Catarineci, in una porzione del parco classificata come zona A, ovvero l’area soggetta al massimo livello di tutela ambientale. La circostanza ha determinato interrogativi sulle procedure seguite e sulle eventuali autorizzazioni rilasciate. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Fatto gravissimo”. Italia, atterrano militari Usa ed è bufera Articoli correlati Elicotteri Usa sulle Madonie, sindacati e opposizioni all'Ars attaccano il governo regionale: "Fatto gravissimo, chiarisca"Movimento 5 Stelle, Pd e Cgil accendono i riflettori sull'esercitazione dell'US Navy a Piano Catarineci, in pieno Unesco Global Geopark. Costa (Forza Italia) lascia la Provincia: “Chieti senza rappresentanti, è un fatto gravissimo”Nel suo intervento, l’ex consigliere sottolinea anche di non essere stato contattato dagli organi del proprio partito per valutare una eventuale...