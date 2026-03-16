FareTurismo 1.200 colloqui per figure professionali ricercate in Italia da 34 aziende del settore

FareTurismo ha organizzato oltre 1.200 colloqui tra candidati e 34 aziende italiane del settore turistico. L’evento si rivolge a figure professionali diverse e mira a mettere in contatto diretto chi cerca lavoro con le aziende in cerca di personale qualificato. La giornata si svolge con incontri singoli e incontri di selezione, offrendo così un’opportunità concreta per chi desidera inserirsi nel mondo del turismo.

(Adnkronos) – FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 25ª edizione – 13 a Roma, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno – avrà luogo presso l’Università Europea di Roma da martedì 17 a giovedì 19 marzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Dai camerieri agli autisti, la "caccia" delle aziende: ecco le 5 figure lavorative più ricercate in provincia Cinecittà World: al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026(Adnkronos) – Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a FareTurismo 1 200 colloqui per figure... Temi più discussi: Roma. Torna FareTurismo con 1.200 colloqui di lavoro.; IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: CHEF, CAMERIERI E BARMAN: A ROMA 1.200 COLLOQUI PER LE GRANDI CATENE; Lavoro nel turismo a Roma: 1.200 colloqui con 32 grandi catene. FareTurismo, 1.200 colloqui per figure professionali ricercate in Italia da 34 aziende del settoreFareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 25ª edizione - 13 a Roma, 1 a Milano con ... adnkronos.com Chef, camerieri e barman: a Roma 1.200 colloqui per le grandi cateneA Fareturismo dal 17 al 19 marzo 32 imprese, da Hilton a Rocco Forte, selezioneranno i professionisti da inserire con contratti di assunzione e stage. Una mostra spiegherà come l’Ai sta entrando anche ... msn.com Una mobilitazione straordinaria in tutta Italia, da sud a nord del Paese con i nostri volontari impegnati strada per strada, piazza per piazza per il NO al referendum. Grazie! - facebook.com facebook Bernardeschi da Nazionale in #BolognaRoma: non faceva così bene in Italia da dieci anni x.com