Fano vola con l’ultimo arrivato | Kopica super

A Fano, il match tra Romeo Sorrento e Essence Hotels si è concluso con un risultato di 3-1. La squadra di casa ha schierato Tulone, Russo, Iurisci, Parraguirre, Pol, Petkov, Patriarca, Malavasi, Pontecorvo, Baldi, Ferrato, Fortes, Gargiulo e Brignach. Dall'altra parte, il Sorrento ha risposto con Kopica, che ha avuto un ruolo determinante nella partita.

Romeo Sorrento 1 Essence Hotels Fano 3: Tulone 1, Russo, Iurisci, Parraguirre 19, Pol 11, Petkov 5, Patriarca 12, Malavasi, Pontecorvo, Baldi 22, Ferrato 2, Fortes, Gargiulo, Brignach. All. Esposito. Fano: Coscione, Tonkonoh, Merlo 14, Roberti 16, Ricci 6, Mengozzi 11, Iannelli (L), Fornal, Galdenzi, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi, Falcioni, Kopica 24. All. Bonitta. Arbitri: Jacobacci Sergio e Grossi Dario. Parziali: 22-25, 23-25, 25-23, 22-25. Note – Sorrento battute vincenti 6, battute errate 16, muri 6; Fano battute vincenti 3, battute errate 13, muri 10. Il nuovo arrivato cambia volto all’ Essence Hotels. Kopica fa 24 punti e la Virtus va a battere Sorrento in trasferta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano vola con l’ultimo arrivato: Kopica super Articoli correlati Pesaro sconfitta all’ultimo respiro. Tezenis vola con un super McGee. Sfuma di un soffio il titolo d’invernoTEZENIS 88 VUELLE PESARO 79 TEZENIS : Pittana ne, Mecenero ne, Johnson 9, Poser 11, Monaldi 6, Kuzmanic ne, Bolpin 2, Zampini 13, Serpilli 5, McGee... Leggi anche: “È arrivato! È lui!”. Attracca in Italia con il super yacht da 500 milioni di euro Tutto quello che riguarda Fano vola Temi più discussi: Il Fano non sfonda, il Lunano va a tutto gas. E ora la capolista ha sei punti di vantaggio; Clownerie, bolle di sapone e arti circensi in Controvento di Michele Cafaggi al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e al Teatro della Fortuna di Fano; Ultimate Frisbee: Fano, U17 FIGEST 2026, tappa di Parma: Angry Vola e tre confronti in giornata inaugurale; Romeo Sorrento - Essence Hotels Fano in Diretta Streaming | DAZN IT. Arte contemporanea, Fano vola con GallianiFano punto di riferimento nazionale per l’arte contemporanea. La mostra Concordi lumine maior in poesia e pittura di Omar Galliani è stata la conferma – sottolinea il curatore Carlo Bruscia – di un ... ilrestodelcarlino.it L'aeroporto di Fano vola alto. Baldelli: «Strategico per Enac, nuovo impulso a turismo ed economia»Limitato per anni nelle sue opportunità di sviluppo dai tentennamenti delle giunte fanesi, pressate dalle richieste degli ambientalisti, non solo ora ha recuperato l’opportunità di dotarsi di una ... corriereadriatico.it -1! Domani ore 16:00: Virtus Volley Fano vs Portoviro I nostri ragazzi sanno volare… ma con voi sugli spalti volano ancora più in alto Porta voce, sciarpa e voglia di spingere: noi mettiamo il resto in campo. Ci vediamo al Palas Allende #VirtusVol - facebook.com facebook