Mercoledì, Catherine Birmingham e Nathan Trevallony si recheranno al Senato per un incontro con il presidente Ignazio La Russa. La visita è stata annunciata poco prima e ha suscitato molte discussioni tra i politici e i media. La famiglia coinvolta vive in un bosco e la loro presenza a Palazzo Madama ha attirato l’attenzione pubblica e le reazioni di diversi esponenti politici.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallony mercoledì saranno a Palazzo Madama per incontrare il presidente Ignazio La Russa. A riferire dell'invito è il quotidiano locale “Il Centro” ma per il momento dal Senato non sono state confermate queste indiscrezioni anche se in passato la seconda carica dello Stato ha espresso vicinanza alla famiglia anglo-australiana, i cui figli da novembre sono stati inseriti in una casa famiglia, con la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori. Il gesto di La Russa, come prevedibile, è stato strumentalizzato dalle opposizioni, che ora criticano il presidente del Senato per aver fatto un gesto di cortesia nei confronti della famiglia che, da mesi, è al centro della vicenda giudiziaria e che sta cercando di riportare i bambini a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì al Senato: esplode la polemica

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al SenatoI genitori della cosiddetta ‘ famiglia del bosco ‘, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì...

Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì incontrano La Russa al Senato. il Pd: “Usano la vicenda”I genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente del Senato, Ignazio La...

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco i genitori mercoledì...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore.

Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al SenatoI genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì a palazzo ... lapresse.it

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ricevuti da La Russa in Senato: la coppia mercoledì sarà a palazzo MadamaPALMOLI - Dopo mesi di polemiche, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, saranno ... msn.com

Cucina, famiglia e passione per il territorio. Lo chef Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito raccontano la loro vita tra ristorante, televisione e figli, con il Crotto Valtellina al centro di una cucina che parla di persone e storie. La puntata @orasolaretv2000 è su Play x.com

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. Seco - facebook.com facebook