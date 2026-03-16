Famiglia nel bosco i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa

Mercoledì, nel palazzo del Senato, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion incontreranno il presidente Ignazio La Russa. La visita è stata confermata e rientra in un incontro programmato con i rappresentanti delle istituzioni. I due sono genitori di bambini coinvolti in una vicenda familiare che si svolge nel bosco. La riunione si svolgerà in un contesto istituzionale ufficiale.

(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno al Senato mercoledì per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La notizia dell'invito a Palazzo Madama da parte della seconda carica dello Stato è stata resa nota dal quotidiano abruzzese 'Il Centro'. Nessuna conferma arriva dal Senato ma fonti vicine al presidente ricordano che La Russa in passato aveva espresso vicinanza alla famiglia del bosco di Palmoli, i cui tre figli si trovano da fine novembre in una casa famiglia di Vasto su ordine del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. —[email protected] (Web Info) ‘Belve’ torna il 7 aprile per 8 puntate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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