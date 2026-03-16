Famiglia nel bosco Garante Infanzia a Fanpage | Comportamento anomali dei bimbi pensavano volessi portarli via

Durante una visita ai figli di una famiglia nel bosco, la Garante dell'Infanzia ha osservato comportamenti considerati anomali nei bambini, che avevano espresso la paura che qualcuno volesse portarli via. La responsabile ha condiviso con Fanpage.it i dettagli di quanto visto, sottolineando le reazioni insolite dei piccoli senza entrare in ambito giudiziario o motivazioni.

A Fanpage.it la Garante Marina Terragni, spiega cosa ha visto durante la visita ai figli della "famiglia nel bosco": "Questo è un caso che farà scuola a livello internazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, Garante per l’Infanzia: “Bimbi in stato di sofferenza lontani dai genitori”L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha auspicato il ricongiungimento dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti... Garante per l’Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco: “Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori”La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha sottolineato la necessità di ricongiungere in tempi celeri i... Contenuti e approfondimenti su Garante Infanzia Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame; Famiglia nel bosco, Garante infanzia: lavoriamo per la serenità dei bambini; Famiglia nel bosco, nessun rischio adozione bimbi, cosa dice la Garante infanzia Abruzzo. Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubblicheScontro sul caso famiglia nel bosco: gli assistenti sociali replicano alle accuse di Marina Terragni parlando di gogna La garante risponde ... virgilio.it Famiglia del bosco, nuovo scontro tra i servizi sociali e la Garante dell’infanzia. Mai detto che i bimbi stanno bene, balle dell’assistenteAccuse reciproche anche sul mancato incontro con Terragni. L’avvocato che rappresenta i servizi: Gli operatori della casa famiglia hanno ripristinato buone relazioni con i minori ... quotidiano.net Le assistenti sociali della famiglia nel bosco replicano alle accuse fin qui ricevute, sono molte, e criticano la Garante nazionale dell’infanzia, Marina Terragni: “Ci ha messe alla gogna”. In particolare, Veruska D’Angelo, professionista destinata al nucleo familia - facebook.com facebook Ecco chi davvero “non vuole controlli”: i servizi sociali che hanno sequestrato i #bambininelbosco ostacolano la garante dell’infanzia in ogni modo x.com