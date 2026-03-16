Falso allarme a Carrara | il Coni conferma Benfatto in carica

A Carrara, il Coni ha confermato l’assessore allo sport in carica, smentendo le voci di una possibile sostituzione. La notizia di un possibile cambio aveva generato preoccupazioni tra i cittadini, ma la confusione è stata chiarita ufficialmente. Nessun altro dettaglio o step successivo è stato comunicato al momento.

La confusione iniziale generatasi a Carrara riguardo alla possibile sostituzione dell’assessore allo sport è stata definitivamente chiarita come un falso allarme. L’intervento ufficiale del CONI ha confermato che Lara Benfatto rimane in carica, smentendo le voci circolate su una eventuale rimozione dalla giunta. Un sito di informazione politica locale aveva diffuso notizie ambigue sull’avvicendamento dell’attuale assessore, creando un momento di incertezza nella comunità sportiva provinciale. Tuttavia, il delegato provinciale del CONI Vittorio Cucurnia ha preso posizione per ristabilire la verità dei fatti. La situazione si è risolta con la conferma che nessuna decisione politica concreta era stata presa per allontanare l’assessora. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso allarme a Carrara: il Coni conferma Benfatto in carica Articoli correlati Carrara, capannone a fuoco. Allarme per il fumo. La sindaca: “Tenete le finestre chiuse”Carrara, 20 gennaio 2026 – Un vasto incendio è divampato in serata all’interno di un capannone a Sant’Antonio. Massa-Carrara: allarme erosione, servono soluzioni strutturaliLa Cna di Massa-Carrara lancia un appello urgente: basta con la gestione emergenziale dell'erosione costiera.