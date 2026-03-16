Fabriano ondata di furti | via gioielli e oro

A Fabriano, frazioni come Argignano e San Michele sono state colpite da una serie di furti che hanno preso di mira gioielli e oro. Le attività criminali hanno causato preoccupazione tra i residenti e portato le forze dell’ordine a intervenire per cercare di fermare gli episodi. La situazione ha generato un senso di insicurezza tra chi vive nelle zone interessate.

Un’ondata di furti sta seminando il panico nelle frazioni di Fabriano, colpendo duramente le località di Argignano e San Michele. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito con estrema spregiudicatezza, prendendo di mira almeno tre o quattro abitazioni nella zona di San Michele. Il bottino, purtroppo consistente, riguarda principalmente oro e gioielli sottratti dalle case dei residenti. La dinamica dei colpi suggerisce una pianificazione accurata: i ladri avrebbero abbandonato un’auto ad Argignano per poi utilizzare un secondo mezzo per spostarsi rapidamente verso la vicinissima San Michele e compiere le razzie. Proprio ad Argignano, diversi cittadini hanno segnalato la presenza di veicoli sospetti con a bordo individui definiti "poco raccomandabili", che si aggiravano con fare circospetto tra le abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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