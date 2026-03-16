Fabregas-Gasperini accuse e lite dopo Como-Roma | Non mi ha salutato

Dopo la partita tra Como e Roma, terminata con una vittoria dei padroni di casa per 2-1, si sono verificati toni accesi tra Fabregas e Gasperini. Secondo quanto riferito, al termine del match i due tecnici hanno avuto un confronto acceso, durante il quale Fabregas avrebbe accusato Gasperini di non averlo salutato. La discussione ha attirato l’attenzione sui comportamenti degli allenatori nel post partita.

(Adnkronos) – Lite Fabregas-Gasperini dopo Como-Roma. Al termine dello scontro diretto per il quarto posto, che garantisce l'accesso alla prossima Champions League e vinto dai padroni di casa in rimonta per 2-1, c'è stata una scia di polemiche che ha coinvolto i due allenatori. Al triplice fischio Gasperini si è subito diretto negli spogliatoi senza salutare Fabregas, che non l'ha presa bene e l'ha fatto notare nell'immediato post partita. "Quello di Gasperini non è stato un gesto sportivo", ha detto Fabregas a SkySport, "al termine della partita io vado sempre a stringere la mano all'allenatore avversario, ceh abbia vinto o perso o che sia arrabbiato o felice". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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