Ex Lazio Hernanes | La prestazione del Milan è stata deludente adesso si deve guardare alle spalle

Hernanes, ex giocatore della Lazio, ha commentato la sconfitta del Milan nel match contro la squadra biancoceleste. Ha detto che la prestazione del Milan è stata deludente e ha aggiunto che ora bisogna fare attenzione alle proprie spalle in classifica. L'intervento è stato fatto durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sui motivi della sconfitta.

Il Milan cade contro la Lazio che si aggiudica il match dell'Olimpico. La decide Gustav Isaksen, che al 26' minuto approfitta di un errore di Estupinan che lo manda a tu per tu con Maignan. Non sbaglia il danese e i biancocelesti vincono 1-0 in una serata amara per la squadra di Massimiliano Allegri. Nel secondo tempo c'è da segnalare un gol annullato ad Athekame che tocca la palla con un braccio prima di calciare in porta. I rossoneri rimangono così fermi a 60 punti e non fanno pagare all'Inter il passo falso fatto con l'Atalanta. Appena dopo il triplice fischio di Lazio-Milan, Hernanes ha analizzato la partita dagli studi di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Lazio, Hernanes: “La prestazione del Milan è stata deludente, adesso si deve guardare alle spalle” Articoli correlati Adesso la Juve deve fare in fretta: c’è il Real Madrid alle sue spalleOcchi puntati del Real Madrid su un innesto bianconero: la Juventus non può permettersi di perdere uno dei migliori nel suo ruolo La Juventus,... Cagliari-Milan, Adopo rammaricato: “La prestazione c’è stata”Michel Adopo, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026... Contenuti e approfondimenti su Ex Lazio Hernanes La prestazione del... Discussioni sull' argomento Hernanes: Juventus, Spalletti ha fatto un lavoro pazzesco. Le punizioni? Deve tirarle Yildiz; Hernanes a RBN: Juve, Roma e Como grandi squadre, per la Champions decisivi i dettagli e il carattere. Lazio, Hernanes: La protesta dei tifosi parte da lontano. Vi raccontoIl tifo biancoceleste torna all'Olimpico per un'ultima volta. Una notte da laziali, premiata con la vittoria. La rete di Isaksen stende il Milan e premia la scelt dei tifosi. Novanta minuti ... lalaziosiamonoi.it Hernanes ricorda il periodo alla Lazio: Mai avuto problemi con Lotito, tranne una voltaNel corso di un'intervista concessa a FanPage, l'ex calciatore della Lazio Hernanes ha raccontato il suo rapporto con il presidente Lotito: Non ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, ... tuttomercatoweb.com La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l’Inter torna a +8: https://fanpa.ge/jqICZ facebook Una #Lazio fantastica. Per cuore, corsa, gioco. #Sarri ha preparato la a gara in modo perfetto. Tutti all' altezza per temperamento e qualità. Una citazione a parte per il giovanissimo #Motta tra i pali. Forza ragazzo e forza Lazio. #LazioMilan x.com