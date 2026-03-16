Il 4 marzo scorso il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo, con l’obiettivo di rendere più efficace la lotta a questa forma di discriminazione. Ora il testo attende l’ultima fase prima di diventare legge definitiva. La normativa include nuove misure e sanzioni contro i comportamenti discriminatori e i discorsi di odio. È importante evitare ulteriori rinvii per permettere l’entrata in vigore del provvedimento.

Il ritorno dell’antisemitismo. Gli ultimi attacchi contro istituzioni ebraiche in diversi paesi occidentali pongono una nuova sfida per l’Italia e per l’Europa L’approvazione, il 4 marzo scorso al Senato, del disegno di legge contro l’antisemitismo rappresenta un passaggio importante per il nostro paese. Il provvedimento rafforza e coordina strumenti già esistenti, inserendoli in una cornice normativa più chiara e organica. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni: affermare con chiarezza che l’antisemitismo non è tollerabile e che la tutela della dignità umana e della libertà religiosa costituisce un pilastro della democrazia italiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Evitare rinvii per l’approvazione definitiva del ddl contro l’antisemitismo

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