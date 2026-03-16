Evacuazione medico-sanitaria da ong per 9 migranti | 2 minori ricoverati al Poliambulatorio per ipotermia

Poco prima dell’alba, la ong Sea Watch5 ha evacuato nove migranti, tra cui due minori, a causa di ipotermia. La nave aveva soccorso due barconi con un totale di 94 persone a bordo. I migranti sono stati portati al Poliambulatorio per ricevere cure mediche. L’operazione di evacuazione si è conclusa senza incidenti.

I ragazzini originari del Sudan sono stati imbarcati, insieme ai familiari, su una motovedetta della guardia costiera. Alla nave Sea Watch5 assegnato il porto sicuro di Marina di Carrara Evacuazione medico-sanitaria, poco prima dell'alba, dalla ong Sea Watch5 che, dopo aver soccorso 2 barconi, aveva a bordo 94 migranti. Alla nave è stato assegnato il porto sicuro di Marina di Carrara. Durante la notte, la motovedetta Cp319 della guardia costiera ha imbarcato 9 dei migranti - 5 donne e 4 minori - che erano a bordo della nave ong. Si tratta di sudanesi. Dopo lo sbarco a molo Madonnina di Lampedusa, un minore è stato portato al poliambulatorio dove è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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