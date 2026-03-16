Europa ascolta Israele o finirai come il Titanic
In un passaggio del suo nuovo libro, il giornalista del Foglio analizza le sfide dell’Europa di fronte alle decisioni prese riguardo Israele. Il testo evidenzia le posizioni adottate e le tensioni che si sono create, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. L’autore utilizza una metafora per descrivere la situazione, avvertendo che un’eventuale indifferenza potrebbe portare a conseguenze simili a quelle del Titanic.
Pubblichiamo un brano del nuovo libro del giornalista del Foglio Giulio Meotti, “ Titanic Europa. La misteriosa fine dell’Unione europea ” (Liberilibri, 256 pp., 17 euro). Nella serie tv “ Succession ” c’è una frase del magnate Logan Roy ai suoi figli che parla di noi europei: “Vi amo, ma non siete persone serie”. Noi europei sembriamo una nave da crociera per pensionati. Nell’estate del 2025, i B-2 americani hanno sganciato dodici GBU 57, superbombe da quattordici tonnellate: dieci su Fordow, il sito atomico più prezioso dell’Iran, e due su Natanz, altro snodo del nucleare. Una raffica di cruise lanciati dalla Navy americana ha poi colpito Isfahan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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