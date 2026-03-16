In un passaggio del suo nuovo libro, il giornalista del Foglio analizza le sfide dell’Europa di fronte alle decisioni prese riguardo Israele. Il testo evidenzia le posizioni adottate e le tensioni che si sono create, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. L’autore utilizza una metafora per descrivere la situazione, avvertendo che un’eventuale indifferenza potrebbe portare a conseguenze simili a quelle del Titanic.

Pubblichiamo un brano del nuovo libro del giornalista del Foglio Giulio Meotti, “ Titanic Europa. La misteriosa fine dell’Unione europea ” (Liberilibri, 256 pp., 17 euro). Nella serie tv “ Succession ” c’è una frase del magnate Logan Roy ai suoi figli che parla di noi europei: “Vi amo, ma non siete persone serie”. Noi europei sembriamo una nave da crociera per pensionati. Nell’estate del 2025, i B-2 americani hanno sganciato dodici GBU 57, superbombe da quattordici tonnellate: dieci su Fordow, il sito atomico più prezioso dell’Iran, e due su Natanz, altro snodo del nucleare. Una raffica di cruise lanciati dalla Navy americana ha poi colpito Isfahan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Europa, ascolta Israele o finirai come il Titanic

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