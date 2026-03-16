Estrazione Million Day di oggi 16 marzo 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L’estrazione Million Day di oggi, lunedì 16 marzo 2026, si svolge alle ore stabilite e i numeri vincenti vengono annunciati in diretta. La lotteria coinvolge giocatori di tutta Italia che attendono l’estrazione per scoprire se i loro numeri sono tra quelli estratti. La pubblicazione dei risultati avviene tramite canali ufficiali e vengono resi noti pubblicamente subito dopo la conclusione dell’evento.

Oggi, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 16 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 15 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 14 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 13 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 12 MARZOLE ESTRAZIONI DELL’11 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 16 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 16 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 2 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Contenuti e approfondimenti su Estrazione Million Day Temi più discussi: ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 8 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 11 marzo: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 6 marzo 2026: i numeri vincenti; Estrazioni MillionDAY dal 6 marzo all'8 marzo 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 15 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 15 marzo 2026, con l'estrazione delle ore 20:30: ecco le due cinquine ... ilsussidiario.net Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 14 marzo: i numeri vincentiCon MillionDay si può vincere un milione di euro e anche oggi, sabato 14 marzo, tanti italiani cercheranno di venire baciati della fortuna nella doppia estrazione che tutti i giorni tiene col fiato so ... corrieredellumbria.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 14 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay, a Genzano di Lucania vinto un milione con l'estrazione di lunedì - News x.com