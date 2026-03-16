Esplosioni vicino all’aeroporto immagini shock | tutto bloccato VIDEO

Nelle vicinanze di uno degli aeroporti più trafficati del Medio Oriente si sono verificate diverse esplosioni, causando blocchi e disagi. La scena è stata documentata da immagini che mostrano l’impatto degli eventi e l’interruzione delle operazioni aeroportuali. La situazione ha generato una forte tensione tra le autorità locali e le forze di sicurezza presenti sul posto.

Momenti di forte tensione in Medio Oriente dopo una serie di esplosioni avvenute nelle vicinanze di uno degli aeroporti più trafficati del mondo. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano fiamme alte e una vasta colonna di fumo, mentre l’area dello scalo è stata immediatamente messa in sicurezza dalle autorità locali. Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe legato a un attacco con droni che ha colpito una struttura nelle vicinanze dell’aeroporto. L’incendio che ne è seguito ha costretto le autorità a sospendere temporaneamente le operazioni di volo, bloccando partenze e arrivi e creando disagi per migliaia di passeggeri. L’attacco ha colpito l’area dello Aeroporto Internazionale di Dubai, principale hub aeroportuale degli Emirati Arabi Uniti e uno degli snodi più importanti per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Esplosioni vicino all’aeroporto, immagini shock: tutto bloccato (VIDEO) Articoli correlati Leggi anche: Spari ed esplosioni vicino all’aeroporto di Niamey: dirottati due voli, militari italiani messi in sicurezza Esplosioni nella notte a Caracas: le immagini del raid aereo - VIDEOQuesta notte Caracas è stata scossa da una serie di esplosioni, in seguito a un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Una selezione di notizie su Esplosioni vicino Temi più discussi: Guerra in Iran, altri duecento italiani rientrati da Dubai; Drone iraniano su Dubai: esplosione vicino all’aeroporto, voli Emirates sospesi e poi ripresi dopo l’allarme sicurezza; Iran lancia attacchi intensi, raid su basi Usa. Colpite navi cargo a Hormuz. Esplosioni vicino aeroporto Dubai; Massicci raid israeliani su Teheran, esplosioni a Dubai nella zona dell'aeroporto. Dubai, drone vicino all’aeroporto: caos voli e passeggeri costretti a dormire a terra nello scaloDubai, drone ed esplosione vicino all’aeroporto: ritardi nei voli e passeggeri bloccati nello scalo. Disagi anche per i collegamenti con l’Italia. ligurianotizie.it Attacco con drone vicino all'aeroporto di Dubai, l'incendio visto dalla stradaLa ripresa da parte di un testimone oculare. In corso tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti ... msn.com Teheran, esplosioni vicino al corteo per la Giornata di Quds: presente anche Larijani, capo del consiglio di sicurezza iraniano x.com Guerra - Appena sentite altre esplosioni vicino alla base italiana - facebook.com facebook