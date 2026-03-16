Esercitazioni degli Usa Elicotteri sulla Sicilia La rabbia dei sindaci

Gli elicotteri degli Stati Uniti sono stati avvistati sulle Madonie, in Sicilia, e le immagini della loro presenza hanno suscitato reazioni di disagio tra i sindaci dei comuni della zona. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali, portando alla luce le esercitazioni militari svolte nell’area. La presenza di mezzi americani in un territorio così vicino ai centri abitati ha attirato l’attenzione degli amministratori locali.

La presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, sta creando preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. Dopo avere visto le foto sulla pagina ufficiale dell’Us Navy ( https:www.instagram.comusnavy ), 22 sindaci e il presidente del parco delle Madonie hanno scritto al governatore Renato Schifani e al prefetto Massimo Mariani per sapere se "fossero stati avvisati di esercitazioni; se e da quale ente il piano di volo sia stato autorizzato; se, in caso positivo, sia stata effettuata la procedura di valutazione di incidenza ambientale per le.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esercitazioni degli Usa . Elicotteri sulla Sicilia . La rabbia dei sindaci Articoli correlati Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Leggi anche: “Sicilia irriconoscibile”, i sindaci della Sicilia anzano la voce: chiesto piano immediato per la ricostruzione Tutti gli aggiornamenti su Esercitazioni degli Usa Elicotteri... Temi più discussi: Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci; Elicotteri Usa sulle Madonie, allarme per atterraggi a Piano Catarineci: sindaci e parco chiedono chiarimenti; Elicotteri Usa si esercitano in Sicilia, 22 sindaci insorgono; Sigonella, elicotteri da combattimento Us Navy: esercitazione su Etna e Madonie. Esercitazioni degli Usa. Elicotteri sulla Sicilia. La rabbia dei sindaciLettera al governo: Fermate queste operazioni ... msn.com Sigonella, elicotteri da combattimento Us Navy: esercitazione su Etna e MadonieCATANIA – Sea Hawks over Sicily. I Sea Hawks sulla Sicilia, gli elicotteri da combattimento Us Navy sono stati in esercitazione sulla Sicilia, dall’Etna alle Madonie. Uno scatto diffuso dalla pagina ... livesicilia.it Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha assistito a un'esercitazione militare che ha coinvolto 12 lanciarazzi al largo della costa orientale del Paese. Secondo quanto riportato dai media statali, si tratterebbe di una probabile risposta alle esercitazioni mil - facebook.com facebook