Esce Agonia il nuovo album di Chiello

Da ildenaro.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD standard e autografato, oltre a diverse versioni di vinile, tra cui quello colorato trasparente, il nuovo album di Chiello intitolato “Agonia”. La pubblicazione si svolge a Milano, dove il cantante annuncia l’uscita attraverso vari canali. I fan potranno acquistare le diverse edizioni nelle principali piattaforme e negozi specializzati.

Milano, 16 mar. (askanews) – Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) “Agonia”, il nuovo album di Chiello. Attivo il pre-order https:island.lnk.toAGONIA. L’album contiene “Ti penso sempre” (Island RecordsUniversal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. La copertina di “Agonia” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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