Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD standard e autografato, oltre a diverse versioni di vinile, tra cui quello colorato trasparente, il nuovo album di Chiello intitolato “Agonia”. La pubblicazione si svolge a Milano, dove il cantante annuncia l’uscita attraverso vari canali. I fan potranno acquistare le diverse edizioni nelle principali piattaforme e negozi specializzati.

Milano, 16 mar. (askanews) – Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) “Agonia”, il nuovo album di Chiello. Attivo il pre-order https:island.lnk.toAGONIA. L’album contiene “Ti penso sempre” (Island RecordsUniversal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. La copertina di “Agonia” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Chiello, svelata la data di uscita del nuovo album AgoniaChiello svela Agonia: data di uscita e tour dopo il brano sanremese Ti penso sempre Il panorama musicale italiano si… Il panorama musicale italiano...

Chiello: in radio e in digitale “Ti penso sempre”, il brano in gara a Sanremo contenuto nel nuovo album “Agonia”SANREMO – Da oggi, mercoledì 25 febbraio, è in radio e in digitale “Ti penso sempre” (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui...

Agonia: esce il 20 marzo il nuovo album di Chiello Link in bio #musica #music #infomusicorner

Aggiornamenti e notizie su Esce Agonia il nuovo album di Chiello

Temi più discussi: Chiello Club Tour 2026, sei date ad alta intensità; Le pagelle: difesa in agonia ma è tutta la squadra completamente assente; Madame, a tre anni dal precedente disco esce il nuovo album Disincanto; Chiello il nuovo album Agonia è in pre-order attesa per il club tour.

Esce Agonia, il nuovo album di ChielloMilano, 16 mar. (askanews) – Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) Agonia, il nuovo album ... askanews.it

Chiello, esce il 20 marzo Agonia: nuovo album di ineditiChiello svela Agonia, il nuovo concept album che esplora la lotta interiore, anticipato dal brano sanremese Ti penso sempre ... it.blastingnews.com

Il neopresidente subito al lavoro in via Tasso. Gandolfi esce sconfitto per poco più di 3 mila voti ponderati: “Amareggiato, siamo andati vicino al ribaltone” - facebook.com facebook

Ambrosini: "Leao la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo" x.com