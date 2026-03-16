Recentemente si è discusso sulla reale necessità di conoscere l’identità di Banksy, l’artista di strada famoso per le sue opere enigmatiche. Da Elena Ferrante a Liberato, molti artisti scelgono di mantenere segreta la propria identità, creando un alone di mistero intorno al loro lavoro. La questione rimane aperta, mentre il dibattito sulla funzione e il valore di questa riservatezza continua a suscitare interesse.

Da Elena Ferrante a Liberato, gli artisti che lavorano sotto pseudonimo sono stati e saranno parecchi. La fama, si sa, è un’arma a doppio taglio: ti rende celebre, ma ti toglie la privacy. E quando i tuoi lavori sono politici, il timore di ripercussioni (soprattutto quando le tue opere d’arte sono famose in tutto il mondo) è alto. Per questo, da ormai più di 30 anni, l’identità di Banksy è stata un mistero. E anche se -ovviamente- l’ artista non ha confermato o smentito la notizia, la domanda resta una: ci interessa davvero sapere chi è? L’identità di Banksy è davvero così importante?. I muralisti hanno, da sempre, voluto comunicare un messaggio politico, oltre che artistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Era veramente così importante svelare l’identità di Banksy?

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