Un uomo afferma di essere stato inviato a Saint Tropez da Epstein sullo yacht di Mohamed Al Fayed, dove sostiene di essere stato vittima di abusi. Nel frattempo, il Regno Unito ha negato la cittadinanza a questa persona, nonostante abbia investito ingenti somme in settori importanti della cultura britannica dagli anni Ottanta, con l’intento di integrarsi nell’alta società del Paese.

Il Regno Unito gli ha sempre negato la cittadinanza, nonostante gli investimenti colossali a partire dagli anni Ottanta in settori simbolo della cultura britannica, con l’obiettivo (spesso dichiarato) di farsi accettare dall’alta società del Paese. Ma dopo un’inchiesta della Bbc a un anno dalla morte avvenuta nel 2023, la sua eredità in Uk è stata pesantemente riconsiderata a causa di oltre 150 denunce di abusi sessuali emerse dopo la sua morte, che lo descrivono come un “predatore seriale” all’interno delle sue stesse aziende. Le vittime erano in larga parte ex dipendenti dei grandi magazzini londinesi del lusso di Harrods, gioiello della corona dell’impero d’affari di Mohamed fino al 2010. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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