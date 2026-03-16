Enrico Ruggeri | 24 musicisti e 40 anni di gloria al Sociale

Il 16 marzo 2026 il Teatro Sociale di Piangipane ospiterà Enrico Ruggeri in un concerto che celebra 40 anni di carriera, con la partecipazione di 24 musicisti. L’evento avrà inizio alle 21:00 e rappresenta un momento importante per i fan che seguiranno l’artista durante questa serata speciale. La serata si preannuncia come un grande appuntamento musicale.

La sera del 16 marzo 2026 si trasforma in un appuntamento irrinunciabile per i fan di Enrico Ruggeri, che finalmente salirà sul palco del Teatro Sociale di Piangipane alle 21:00. Dopo il rinvio del concerto previsto per il 7 dicembre a causa di problemi di salute dell’artista, l’evento è ormai tutto esaurito e promette di essere un viaggio unico attraverso quarant’anni di carriera musicale. Il cantante, due volte vincitore del Festival di Sanremo, presenterà una versione orchestrale delle sue opere più celebri, supportato da una formazione mista di rock band e orchestra sinfonica. L’atmosfera nel piccolo teatro sarà carica di emozione, con un pubblico che attende da mesi la risoluzione definitiva dell’appuntamento posticipato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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