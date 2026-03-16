La trasmissione Domenica In del 15 marzo 2026 ha dedicato un tributo a Enrica Bonaccorti, che si è spenta all’età di 76 anni. La puntata ha ricordato i momenti salienti della sua carriera e la sua vita personale, includendo anche alcuni dettagli riguardanti un’amicizia che si era interrotta e poi ricomposta nel tempo. La conduttrice ha condiviso alcuni ricordi legati alla figura di Bonaccorti.

La trasmissione Domenica In ha dedicato la puntata del 15 marzo 2026 a un tributo per Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni. Mara Venier e Valerio Rossi Albertini hanno ricordato la giornalista con affetto, evidenziando come le incomprensioni passate abbiano costato tempo prezioso alle due amiche. Il ricordo si è trasformato in una riflessione sulla fragilità umana e sul valore delle relazioni autentiche nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha ammesso che il distacco causato da terzi ha creato un vuoto di anni, colmato solo poco prima della fine. L’evento televisivo ha unito dolore e leggerezza, proprio come avrebbe voluto la defunta. L’amicizia spezzata e ritrovata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enrica Bonaccorti: l’amicizia spezzata e ritrovata prima

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