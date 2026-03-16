Un grande frammento di missile si è schiantato nei pressi dell’ufficio del primo ministro a Gerusalemme, vicino alla Città Santa, durante un attacco attribuito all’Iran. La scheggia, proveniente da un missile lanciato in questa occasione, ha causato preoccupazione tra le autorità locali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali danni o feriti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Enorme scheggia precipita nell’area della Città Santa. Durante l’ultimo attacco missilistico attribuito all’Iran, un grande frammento di missile è caduto nelle vicinanze dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Le immagini dell’accaduto sono state diffuse dai soccorritori intervenuti sul posto. Le fotografie mostrano resti metallici di grandi dimensioni sparsi nell’area, segno della potenza dell’impatto e dell’esplosione avvenuta dopo la caduta. Danni a un’abitazione e a una scuola ebraica. I vigili del fuoco hanno inoltre pubblicato la foto di un enorme pezzo del missile precipitato su una casa nella città di Gerusalemme, causando danni alla struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Enorme pezzo di missile cade vicino all’ufficio di Netanyahu a Gerusalemme

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