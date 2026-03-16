Il generale Vannacci ha dichiarato che sarebbe opportuno riaprire i rubinetti con la Russia, sostenendo che le sanzioni contro Mosca vanno contro gli interessi italiani. La sua posizione si concentra sulla necessità di rivedere le misure restrittive, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni politiche o economiche. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione delle relazioni con la Russia.

Montecatini (Pistoia), 16 mar. – È necessario “riaprire i rubinetti con la Russia perché anche quelli influenzano il prezzo dell’energia”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi. La linea del governo sul permanere delle sanzioni alla Russia “non mi convince nella maniera più assoluta perché secondo me contrasta con quelli che sono gli interessi italiani” ha detto ancora Vannacci. È d’accordo con Salvini? “Forse Salvini e d’accordo con me” ha concluso Vannacci. (askanews) La Grande Ristrutturazione del Mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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